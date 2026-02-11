Pescara-Catanzaro | sfida a reti bianche equilibrio tattico e VAR al servizio del match cruciale per la classifica
Questa sera le due squadre si sono affrontate a Pescara in una partita molto equilibrata. Nessuna delle due è riuscita a segnare, e il punteggio resta fermo sullo 0-0. Il match si è deciso anche grazie all’uso del VAR, che ha aiutato gli arbitri a prendere decisioni importanti. Sulla carta, questa gara può pesare molto per la classifica di entrambe le formazioni.
Pescara e Catanzaro si sono affrontate questa sera in un match che, al momento della stesura di questo articolo, vede un pareggio a reti inviolate. L’incontro, disputato in un clima di forte competizione, si sta svolgendo sotto l’attenta supervisione dell’arbitro Galipò, proveniente dalla sezione di Firenze, supportato dagli assistenti Palermo e Bianchini. Sacchi è stato designato come quarto uomo, mentre la tecnologia VARAVAR è affidata a Dionisi e Baroni, a garanzia di decisioni più accurate e immediate. L’importanza di questa sfida non sfugge a nessuno, con entrambe le squadre consapevoli del valore di ogni punto in classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Pescara Catanzaro
Ultime notizie su Pescara Catanzaro
