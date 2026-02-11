Pescara-Catanzaro | sfida a reti bianche equilibrio tattico e VAR al servizio del match cruciale per la classifica

Questa sera le due squadre si sono affrontate a Pescara in una partita molto equilibrata. Nessuna delle due è riuscita a segnare, e il punteggio resta fermo sullo 0-0. Il match si è deciso anche grazie all’uso del VAR, che ha aiutato gli arbitri a prendere decisioni importanti. Sulla carta, questa gara può pesare molto per la classifica di entrambe le formazioni.

Pescara e Catanzaro si sono affrontate questa sera in un match che, al momento della stesura di questo articolo, vede un pareggio a reti inviolate. L’incontro, disputato in un clima di forte competizione, si sta svolgendo sotto l’attenta supervisione dell’arbitro Galipò, proveniente dalla sezione di Firenze, supportato dagli assistenti Palermo e Bianchini. Sacchi è stato designato come quarto uomo, mentre la tecnologia VARAVAR è affidata a Dionisi e Baroni, a garanzia di decisioni più accurate e immediate. L’importanza di questa sfida non sfugge a nessuno, con entrambe le squadre consapevoli del valore di ogni punto in classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Pescara Catanzaro

Questa sera alle 20:00, lo stadio Adriatico di Pescara si riempie per una partita importante della Serie B.

Nel match tra Catanzaro e Sampdoria si registra uno 0-0, con poche occasioni da entrambe le parti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Pescara Catanzaro

Argomenti discussi: Catanzaro, sfida al Pescara senza Cisse – PROBABILI FORMAZIONI; Pescara, convocato Insigne per la sfida con il Catanzaro; Pescara-Catanzaro in diretta tv gratis su Dazn senza bisogno di registrazione; Pescara-Catanzaro trasmessa gratuitamente in chiaro.

Serie B Pescara-Catanzaro: le probabili formazioniCATANZARO (3-4-2-1) L’ex Pigliacelli tra i pali; in difesa Cassandro, Antonini e Brighenti; esterni Favasuli e D’Alessandro; a metacampo Pontisso (ex) e Petriccione; tra le linee Liberali e Nuamah a ... rete8.it

Pescara-Catanzaro trasmessa gratuitamente in chiaroIl turno infrasettimanale, valevole per la 24ª giornata di Serie B, si apre alle 19 di martedì 10 febbraio con Sampdoria-Palermo, ma tanti riflettori sono puntati sulla sfida dell'Adriatico-Cornacchia ... ilpescara.it

Le parole di mister Aquilani al termine della vittoria di Pescara. #CèsoloilCatanzaro - facebook.com facebook

Pescara - Catanzaro, le formazioni ufficiali x.com