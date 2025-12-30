Legge di Bilancio la Lega rilancia sugli stipendi nella scuola in vista del 2025-2027 | Il personale scolastico e Ata rimangono una priorità
La Lega ha presentato un ordine del giorno in Parlamento per aumentare le risorse destinate al personale scolastico e ATA, con l’obiettivo di valorizzare i lavoratori della scuola nel periodo 2025-2027. La misura, approvata dalla Camera, sottolinea l’importanza di garantire migliori condizioni contrattuali e di riconoscimento professionale per il settore, considerato una priorità nell’ambito della Legge di Bilancio.
La Camera ha approvato un ordine del giorno della Lega che impegna il Governo a reperire risorse aggiuntive per valorizzare docenti e personale ATA in vista del rinnovo contrattuale 2025-2027. Il provvedimento mira a garantire continuità lavorativa e adeguamento salariale in risposta all'aumento del costo della vita. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Buoni pasto e pensione anticipata Ape sociale per tutto il personale scolastico. La Commissione Cultura chiede di prevederli nella Legge di Bilancio
Leggi anche: Legge di Bilancio 2026, FLC CGIL: “Nessuna risorsa per gli stipendi nella scuola e nella ricerca. Il 25 ottobre si scende in piazza”
Scudo agli imprenditori, FdI rilancia. La Lega ci riprova sulle pensioni; Testo blindato | La manovra arriva finalmente nell’aula Senato; Nella maggioranza torna il sereno. Giorgetti rilancia: Conta il risultato; Manovra economica, Minasi: “Dalla Legge di Bilancio risposte concrete per cantieri, sanità e Mezzogiorno.
Fiducia sulla manovra alla Camera, ma restano i nodi che hanno spaccato la maggioranza. Ok agli odg della Lega su pensioni e flat tax giovani - Approvata la fiducia sulla legge di bilancio, ma le tensioni tra Lega e FdI su pensioni e sicurezza non si placano ... ilfattoquotidiano.it
Scudo agli imprenditori, FdI rilancia. La Lega ci riprova sulle pensioni - I partiti di maggioranza trasformano le battaglie perse in ordini del giorno. repubblica.it
Linea del traguardo La legge di Bilancio si avvicina alla linea del traguardo tra fiducia e tensioni politiche - Ieri sono passati gli ordini del giorno, ma sul nodo dell’età pensionabile il governo prende tempo ... linkiesta.it
Maratona in aula sulla legge di Bilancio 2026 finita alle 4.30. Niente di buono per il Paese. L’unica cosa bella è l’immagine del Pantheon nel rientro a casa - facebook.com facebook
Buon giorno stimatore! contento di vederti! Anch'io dico oggi che ci sono altre priorità (e una l'abbiamo appena sistemata in legge di bilancio). Vediamo se riuscite a capire perché (oltre al non trascurabile fatto che mancano alcuni piccoli minimali pezzi per pot x.com
