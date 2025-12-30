Legge di Bilancio la Lega rilancia sugli stipendi nella scuola in vista del 2025-2027 | Il personale scolastico e Ata rimangono una priorità

La Lega ha presentato un ordine del giorno in Parlamento per aumentare le risorse destinate al personale scolastico e ATA, con l’obiettivo di valorizzare i lavoratori della scuola nel periodo 2025-2027. La misura, approvata dalla Camera, sottolinea l’importanza di garantire migliori condizioni contrattuali e di riconoscimento professionale per il settore, considerato una priorità nell’ambito della Legge di Bilancio.

La Camera ha approvato un ordine del giorno della Lega che impegna il Governo a reperire risorse aggiuntive per valorizzare docenti e personale ATA in vista del rinnovo contrattuale 2025-2027. Il provvedimento mira a garantire continuità lavorativa e adeguamento salariale in risposta all'aumento del costo della vita. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Buoni pasto e pensione anticipata Ape sociale per tutto il personale scolastico. La Commissione Cultura chiede di prevederli nella Legge di Bilancio

Leggi anche: Legge di Bilancio 2026, FLC CGIL: “Nessuna risorsa per gli stipendi nella scuola e nella ricerca. Il 25 ottobre si scende in piazza”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Scudo agli imprenditori, FdI rilancia. La Lega ci riprova sulle pensioni; Testo blindato | La manovra arriva finalmente nell’aula Senato; Nella maggioranza torna il sereno. Giorgetti rilancia: Conta il risultato; Manovra economica, Minasi: “Dalla Legge di Bilancio risposte concrete per cantieri, sanità e Mezzogiorno.

Fiducia sulla manovra alla Camera, ma restano i nodi che hanno spaccato la maggioranza. Ok agli odg della Lega su pensioni e flat tax giovani - Approvata la fiducia sulla legge di bilancio, ma le tensioni tra Lega e FdI su pensioni e sicurezza non si placano ... ilfattoquotidiano.it