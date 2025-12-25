Una pistola con matricola abrasa è stata trovata in un cestino dei rifiuti ad Eboli; la Polizia Municipale era intervenuta per una rissa tra giovani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Aggredisce la figlia, la polizia interviene e trova fucili e pistola illegali

Leggi anche: Rissa ad Eboli: i responsabili fuggono all'arrivo degli agenti, trovata una pistola

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Eboli, rissa della Vigilia di Natale tra bande rivali nel centro storico; Rissa ad Eboli: i responsabili fuggono all'arrivo degli agenti, trovata una pistola; Pistola in strada durante i festeggiamenti di Natale: paura tra la folla; Eboli, rissa in centro durante l’aperitivo della Vigilia di Natale: sequestrata una pistola.

Rissa alla Vigilia di Natale a Eboli, polizia interviene e trova una pistola in un cestino - Una pistola con matricola abrasa è stata trovata in un cestino dei rifiuti ad Eboli; la Polizia Municipale era intervenuta per una rissa tra giovani ... fanpage.it