Rissa alla Vigilia di Natale a Eboli polizia interviene e trova una pistola in un cestino
Una pistola con matricola abrasa è stata trovata in un cestino dei rifiuti ad Eboli; la Polizia Municipale era intervenuta per una rissa tra giovani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
