affari tuoi stefano de martino scatenato tra piume e il balletto sensuale

Il 12 gennaio, Stefano De Martino ha condotto una nuova puntata di Affari Tuoi, portando freschezza e spontaneità allo show. Tra momenti di suspence, emozioni e qualche divertente imprevisto, il conduttore ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità. La serata si è rivelata un’occasione per vivere un’esperienza televisiva coinvolgente, senza eccessi, mantenendo intatta l’attenzione del pubblico.

Torna Affari Tuoi e tornano risate, suspence e lacrime: Stefano De Martino lunedì 12 gennaio ha condotto una puntata fuori da tutti gli schemi. A giocare la sua personale gara contro il fato “un mio omonimo, Stefano”, come lo ha presentato il conduttore. Il pacchista, dall’iconico viso molto simile a quello del famoso rocker italiano Ligabue, viene da Sant’Angelo di Gatteo, per l’Emilia Romagna. Stefano De Martino balla scatenato: “Lui è un esibizionista”. Nella puntata andata in onda lunedì 12 gennaio, Stefano De Martino ha fatto irruzione nello studio di Affari Tuoi in un modo inedito e totalmente inaspettato. 🔗 Leggi su Dilei.it

