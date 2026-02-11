La puntata di ieri sera di Affari tuoi ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Durante il gioco, una battuta di Martina ha gelato lo studio, mentre De Martino ha reagito visibilmente sorpreso. La serata è stata piena di colpi di scena, con un finale che ancora lascia qualche dubbio.

Una serata tesa, piena di colpi di scena e con un finale rimasto in sospeso fino all’ultimo: l’ultima puntata di Affari tuoi, su Rai 1, ha messo al centro una partita combattuta e un siparietto che ha fatto discutere. A guidare il game show, come sempre, Stefano De Martino. Il protagonista della puntata è stato Antonio, concorrente calabrese, arrivato allo snodo decisivo con due sole opzioni: da una parte il pacco da 100 mila euro, dall’altra quello che prevedeva l’esibizione della ballerina Martina Miliddi. Il momento decisivo e la battuta di Lupo. È proprio nella fase finale, quando Antonio ha chiesto un consiglio per sciogliere l’ultimo dubbio, che in studio è calato per un attimo il gelo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Però Martina che roba…”. Affari tuoi, la battuta che gela lo studio e la reazione di De Martino

Durante l’ultima puntata di Affari tuoi, Stefano De Martino ha avuto un siparietto con la ballerina Martina che ha fatto scatenare il pubblico in studio.

Questa sera Stefano De Martino ha vissuto una serata ricca di sorprese.

