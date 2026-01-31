Affari Tuoi dall’infortunio al bacio con Martina | che serata per Stefano De Martino

Questa sera Stefano De Martino ha vissuto una serata ricca di sorprese. Dopo un momento di incertezza, a causa di un infortunio, ha ritrovato il sorriso con un bacio a Martina. Intanto, Herbert Ballerina fatica a far ridere il pubblico, anche se si impegna molto nel suo ruolo di conduttore.

Non è di certo facile il ruolo di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi. Gli si chiede, infatti, di far ridere quasi a comando. Il risultato? Una comicità che chiede l’elemosina, ricevendo in cambio l’equivalente di un paio d’euro in risate forzate. È così che nasce il lavoro di serata durante la presentazione: “Rubo ricette agli chef e le rivendo. Sono un ricettatore “. Stesso discorso per l’invenzione di serata, ma questa merita un paragrafo a parte. Infortunio per Stefano De Martino. Come al solito ormai, Stefano De Martino ha chiesto scusa al suo hater Giorgio per l’ennesima “invenzione” di Herbert Ballerina. 🔗 Leggi su Dilei.it

Martina Miliddi è una ballerina nota per la sua partecipazione ad Affari Tuoi, dove ha affiancato Stefano De Martino.

