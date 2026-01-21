Incidente mortale all' incrocio tra viale Di Vittorio e viale Fortore | le immagini video sul luogo della tragedia

Nella mattinata del 21 gennaio 2026, all'incrocio tra viale Di Vittorio e viale Fortore si è verificato un incidente mortale. Una donna di 75 anni, Generosa Guerrieri, ha perso la vita nello scontro tra un’utilitaria, con a bordo anche la nipote, e un furgone di latticini. Le immagini video sul luogo ricostruiscono i momenti dell’incidente, che ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Una donna di 75 anni, Generosa Guerrieri, ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto questa mattina, 21 gennaio 2026, nell'incidente stradale tra una utilitaria proveniente da via Bari con a bordo due donne, la vittima e sua nipote, e un furgone che trasportava latticini proveniente da.

Incidente in viale Lazio, scontro all'incrocio tra una gazzella dei carabinieri e un'auto: tre feritiNella notte, all'incrocio tra viale Lazio e via Empedocle Restivo, si è verificato un incidente coinvolgendo una gazzella dei carabinieri e un'auto.

Incidente all’incrocio tra viale Abruzzi e via Plinio: “Semafori non funzionanti. Una situazione che si ripete da mesi”Un incidente si è verificato all’incrocio tra viale Abruzzi e via Plinio a Milano, dove i semafori risultano non funzionanti.

Incidente mortale sulla provinciale, una vittima a Filottrano facebook