Giovanni Franzoni certo non sorride ma sa che la medaglia in discesa è uno zucchero che fa digerire meglio l’amarezza per il superG olimpico a Bormio, chiuso al sesto posto. Una tracciatura favorevole, più simile a un maxi gigante che a una mini discesa, è stata vanificata da una neve scivolosa, meno dura di come si aspettava. “In tre intermedi su quattro ero con Franjo, ma nella zona della Carcentina ho fatto fatica, ho perso tutto lì, ho fatto davvero fatica”. Il bresciano non ha commesso errori evidenti ma il tempo è un po' così: “Sicuramente potevo fare meglio ma ora pensiamo al gigante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Franzoni: "Ho perso tutto alla Carcentina". Paris: "Che strano, mi si è sganciato lo sci"

Giovanni Franzoni si è preso una medaglia d’argento nella discesa libera delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Florian Schieder si scusa con Kastlunger dopo aver perso lo sci durante la gara a squadre di combinata maschile ai Giochi di Milano Cortina.

