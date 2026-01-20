Secondo Fabrizio Romano, non è vero che lo spogliatoio abbia difeso Lang, ma qualcosa si è rotto tempo fa. Lorenzo Lucca deve ancora decidere sul trasferimento al Nottingham Forest, mentre per Noa Lang il trasferimento al Galatasaray sembra ormai vicino alla conclusione. Resta da attendere l’ultimo via libera del Napoli per completare l’operazione, che comprende prestito e diritto di riscatto.

Lorenzo Lucca deve ancora dare la sua risposta al Nottingham Forest, mentre per Noa Lang il trasferimento al Galatasaray appare ormai definito: resta solo l’ok finale del Napoli per completare l’operazione tra prestito e diritto di riscatto. Ne parla Fabrizio Romano, raccontando anche un retroscena su Lang, dando una versione opposta a quella di Gianluca Di Marzio. Napoli, il punto su Lucca e Lang. Spiega Romano: “Tra oggi e domani Lorenzo Lucca darà una risposta al Nottingham Forest. Come detto, la base di intesa tra i club è già fatta: prestito da 1 milione, diritto di riscatto da 35 milioni, copertura dell’ingaggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Non è vero che lo spogliatoio ha difeso Lang, qualcosa si è rotto tempo fa (Fabrizio Romano)

Leggi anche: Lang è scontento da più di un mese, lo ha fatto sapere anche ai suoi agenti (Fabrizio Romano)

Lang: lo spogliatoio voleva che restasse, ma i senatori non sono riusciti a convincere ConteDurante un intervento a Il Bello del Calcio, Gianluca Di Marzio ha condiviso un retroscena riguardante Noa Lang e le dinamiche nello spogliatoio, evidenziando come il desiderio di mantenere il giocatore nel gruppo sia stato espresso, ma senza successo nel convincere l’allenatore Conte.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Gli adolescenti scrivono peggio di come scrivevano 50 anni fa? Non è vero. Lo studio che lo dimostra; Morte all’Ilva, Cgil Cisl Uil Taranto: Non è vero che non ci sono colpevoli; Referendum sulla giustizia, Grosso ringrazia gli avvocati schierati per il No; Simone Piva: non un posto comodo, ma vero.

Non è vero? (1870) di Paul Verlaine: poesia sulla forza di amarsi contro tutto e tutti - Scopri l'inno poetico di Paul Verlaine Non è vero?, sull’amore che sfida il giudizio del mondo. Per chi ama in silenzio e non vuole più nascondersi. libreriamo.it

Non è vero che ha vinto Occhiuto perché ‘il popolo ha votato’: da calabrese io non ci sto - Se la narrazione è ha vinto Occhiuto, abbiamo un nuovo presidente della Regione, ha vinto la democrazia, il popolo ha votato, da calabrese io non ci sto, è tutto falso, non è così che dobbiamo ... ilfattoquotidiano.it

Non è vero che lo spogliatoio ha difeso #Lang, qualcosa si è rotto tempo fa (Fabrizio Romano) Su YouTube: «a me non risulta oggi che il Napoli, cioè il gruppo squadra, stia provando a convincere #Conte o a fargli cambiare idea» https://www.ilnapolista.it/202 - facebook.com facebook