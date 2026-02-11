La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese | Su Israele parole oltraggiose

La Francia ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi. Il motivo? alcune sue dichiarazioni su Israele sono state giudicate oltraggiose e inaccettabili. La richiesta arriva dopo una serie di polemiche che hanno acceso il dibattito internazionale sulla posizione dell’esperta. Albanese, finora, ha mantenuto il suo ruolo, mentre la Francia continua a chiedere che si faccia un passo indietro.

La Francia chiede le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi, Francesca Albanese. Intervenendo all'Assemblea Nazionale di Parigi, il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ha dichiarato: "La Francia condanna senza riserva alcuna le parole oltraggiose e irresponsabili della signora Albanese che prendono di mira non il governo israeliano, di cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto popolo è in quanto nazione". Barrot ha quindi affermato che la Francia chiederà le dimissioni di Albanese il prossimo 23 febbraio al Consiglio dei diritti umani dell'Onu.

