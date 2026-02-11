Perché Kimi Antonelli neopatentato può guidare un’auto da 612 cavalli? Sfasciata una supercar da 300mila euro

Un neopatentato di nome Kimi Antonelli si trova al centro di una vicenda che sta facendo discutere. Dopo aver perso il controllo di una supercar da 612 cavalli, l’auto da 300 mila euro si è scontrata contro un muretto, lasciando dietro di sé una lunga strisciata di 144 metri, un palo abbattuto e danni pesanti. La scena si è svolta in Repubblica di San Marino, lasciando tutti a chiedersi come sia possibile che un giovane così giovane possa guidare una vettura così potente.

Repubblica di San Marino, 11 febbraio 2026 – Una strisciata d’asfalto lunga 144 metri, un palo abbattuto, due baci violenti al guardrail e quel muso nero che si arrende contro un muretto. Sarebbe potuto essere un dramma, è rimasto un graffio. Uno di quelli che bruciano, certo, specie se la ‘pelle’ in questione è quella di una Mercedes Amg Gt 63 da 300.000 euro, un gioiello da collezione prodotto in soli 200 esemplari. Nella notte tra sabato e domenica, sulla Superstrada di San Marino, il destino ha giocato a fare il pilota. O forse qualcuno ha provato a sfidare il destino. Kimi Antonelli illeso dopo l'incidente, il video del bolide distrutto Cosa sappiamo di certo sull’incidente a San Marino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

