Da Pavia ad Ancona in tre ore e mezza con la supercar da 510 cavalli | il viaggio dei carabinieri per trasportare un rene

Un viaggio di oltre 400 chilometri tra Pavia e Ancona, completato in circa tre ore e mezza, ha visto i carabinieri impegnati nel trasporto urgente di un rene appena espiantato. Utilizzando una supercar da 510 cavalli, l’intervento ha garantito la rapidità e la sicurezza necessari per il successo del trasferimento. Un esempio di dedizione e professionalità nel settore sanitario e delle forze dell’ordine.

