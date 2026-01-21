Perché il costo dei mutui sta aumentando

Il costo dei mutui sta crescendo, nonostante le decisioni della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse. Questa situazione può sembrare contraddittoria, ma è influenzata da vari fattori di mercato e condizioni economiche. Attualmente, le prospettive non indicano un miglioramento a breve termine, rendendo importante valutare attentamente le proprie scelte finanziarie in questo contesto.

È controintuitivo rispetto alle decisioni sui tassi di interesse della Banca Centrale Europea, ed è probabile che le cose non miglioreranno a breve Per fermare la grave crescita del costo della vita innescata dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, la Banca Centrale Europea aveva aumentato di molto i tassi di interesse sui mutui, cosa che aveva impedito a molte persone di comprare casa e che aveva sostanzialmente fermato il mercato immobiliare. Per questo ci fu molto entusiasmo nell’estate del 2024 quando la BCE annunciò che il problema dei prezzi iniziava a risolversi e che avrebbe avviato un percorso opposto di riduzione dei tassi di interesse di riferimento, che quindi a cascata avrebbero fatto scendere anche quelli dei mutui. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Bce, i tassi restano fermi al 2%: ma perché allora il costo dei mutui continua ad aumentare?Nonostante i tassi di interesse della Bce rimangano invariati al 2%, il costo dei mutui continua a salire.

