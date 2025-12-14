Aumenta il numero degli infortuni tra i rider in Italia stranieri i più penalizzati

Negli ultimi anni, il settore delle consegne a domicilio in Italia ha vissuto una crescita significativa, diventando un elemento chiave delle città moderne. Tuttavia, questa espansione ha portato anche a un aumento degli infortuni tra i rider, con una particolare incidenza tra i lavoratori stranieri. L'articolo analizza le cause e le conseguenze di questa situazione, evidenziando le sfide del settore.

Dalla ristorazione all'e-commerce, le consegne a domiciliano hanno trasformato il lavoro dei rider in un ingranaggio essenziale delle grandi città, generando posti di lavoro. Ma a questa espansione non è corrisposto un adeguato livello di sicurezza e tutela, soprattutto per i lavoratori stranieri che, più di altri, rappresentano la manodopera di questo comparto. Un recente studio dell'Inail, dedicato agli infortuni e alle malattie professionali nel quinquennio 2019-2023, analizza nel dettaglio rischi, condizioni lavorative, distribuzione geografica e caratteristiche anagrafiche dei lavoratori più a rischio, offrendo uno spaccato aggiornato che merita attenzione, soprattutto in un contesto in cui la domanda di consegne continua a crescere.