Annullate le zone a 30 km h a Bologna la sentenza del Tar dopo la spinta di Salvini | perché il giudice ha dato ragione ai tassisti

Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito le zone a 30 kmh, accogliendo il ricorso dei tassisti sostenuto da Fratelli d’Italia. La decisione rappresenta un passaggio importante nel contesto delle regolamentazioni sulla mobilità urbana, evidenziando le implicazioni di questa sentenza per il sistema di trasporto cittadino e le future politiche sulla circolazione.

Il Tar dell’Emilia-Romagna ha accolto il ricorso dei tassisti – con il sostegno di Fratelli d’Italia – e ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha istituito la «Città 30». La sentenza del tribunale regionale annulla il Piano particolareggiato del traffico urbano e le ordinanze istitutive delle zone in cui il limite di velocità è stato portato a 30 chilometri orari, «fermo restando gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare». Che cosa dice la sentenza del Tar Emilia-Romagna. Secondo i ricorrenti, le ordinanze con cui il Comune di Bologna ha introdotto le «zone 30» sarebbero corredate da «motivazioni generiche», che non puntualizzerebbero «quali dei presupposti di legge sia stato di volta in volta ravvisato».🔗 Leggi su Open.online

Il Tar annulla il provvedimento del Comune di Bologna che ha istituito la Città a 30 km/hIl Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito il limite di velocità a 30 kmh nel centro urbano.

