LIVE Italia-Corea del Sud Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA | inizia il cammino della coppia oro a Pechino

Questa sera si gioca il primo match dell’Italia nel torneo di curling alle Olimpiadi di Pechino 2026. La squadra azzurra affronta la Corea del Sud, iniziando il cammino verso la medaglia. La partita è appena cominciata e i giocatori sono in campo per dare il massimo. Da qui a pochi minuti, si aspetta un match intenso e pieno di emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING MISTO DALLE 19.05 9:56 Lo storico stadio del ghiaccio di Cortina è pronto ad accogliere i fuoriclasse italiani. Corea del Sud che punta su Kim Seonyeong e Jeong Yeongseok. Per gli asiatici ieri è arrivata la netta sconfitta per 10-3 all'esordio contro la Svezia. 9:52 Stefania Constantini ed Amos Mosaner vogliono continuare a dettare legge. Gli azzurri sono imbattuti da Pechino 2022. 9:48 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Corea del Sud. Prima della cerimonia d'apertura arriva l'esordio della coppia oro a Pechino 2022.

