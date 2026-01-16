Appalti pilotati mancano all’appello le persone offese e l’udienza preliminare slitta a marzo

L’udienza preliminare nell’ambito dell’inchiesta sui presunti appalti pilotati nel Salento è stata rinviata al 13 marzo. La procedura riguarda un sistema di assegnazione degli appalti pubblici, con alcune parti offese ancora da identificare. La vicenda evidenzia le complessità delle indagini e l’importanza di garantire un processo giusto e trasparente.

Rinvio per consentire ai Comuni di Maglie, Sanarica e Ruffano di costituirsi parte civile. Sono venticinque gli imputati e due le società nell’inchiesta che ha travolto amministratori e funzionari pubblici MAGLIESANARICARUFFANO - Slitta al 13 marzo l’udienza preliminare scaturita dall’inchiesta su un sistema pilotato di assegnazione degli appalti pubblici nel Salento. Il giudice del tribunale di Lecce Marcello Rizzo ha posticipato l’appuntamento in aula, per consentire ai Comuni di Maglie, Sanarica e Ruffano, persone offese nella vicenda, di costituirsi parte civile nel processo. Ai tre enti, infatti, non era stato notificato l’avviso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Appalti pilotati, udienza preliminare a gennaio per pubblici amministratori e imprenditori Leggi anche: Cocaina ripescata in mare a Lampedusa, uno dei collaboranti finisce in carcere: slitta l'udienza preliminare Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Appalti pilotati nel Salernitano: prosciolti Franco Alfieri e gli altri indagati - Archiviata l'inchiesta sulle procedure di affidamento manipolate che aveva coinvolto, tra gli altri, Franco Alfieri e il consigliere Cascone: il gip ha ... fanpage.it

Appalti pubblici "pilotati". Eseguite cinque misure cautelari per corruzione e turbativa d’asta - "Non vi è dubbio che vi sia stata la collusione volta al turbamento della gara". lanazione.it

#Ceccano – Appalti pilotati e mazzette, il caso Caligiore finisce davanti al gup | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #cronaca #inchiestathegoodlobby - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.