Sanremo Pd all'attacco su Pucci | È un fascista e un omofobo la Rai chiarisca subito
La polemica politica si riaccende a Sanremo dopo la scelta di Andrea Pucci come co-conduttore di una serata del Festival 2026. Il Partito Democratico attacca duramente, definendo il comico come un fascista e un omofobo, chiedendo alla Rai di fare chiarezza subito. La decisione ha diviso il mondo della cultura e della politica, alimentando discussioni che non si placano.
La scelta di Andrea Pucci come co-conduttore di una serata del Festival di Sanremo 2026 scatena, come era ampiamente previsto, la polemica politica. Il Pd si scaglia contro il comico: "Fascista e omofobo, la Rai risponda".🔗 Leggi su Fanpage.it
Pucci a Sanremo, Pd Vigilanza Rai insorge: “omofobo e fascista”
“Anche Sanremo è diventato TeleMeloni? Ci spieghino la scelta del comico Andrea Pucci, è palesemente di destra, fascista e omofobo”: così Pd vigilanza Rai
Il Festival di Sanremo torna sotto i riflettori dopo l’annuncio di Carlo Conti: Andrea Pucci sarà uno dei co-conduttori.
Sanremo, Pd all’attacco su Pucci: È un fascista e un omofobo, la Rai chiarisca subitoLa scelta di Andrea Pucci come co-conduttore di una serata del Festival di Sanremo 2026 scatena, come era ampiamente previsto, la polemica politica ... fanpage.it
#Sanremo2026 Pd Vigilanza: vertici Rai e governo chiariscano su scelta Pucci “Anche Sanremo come tutta la Rai è diventato TeleMeloni I vertici Rai spieghino la scelta del comico Pucci, palesemente di destra, fascista e omofobo". La nota dei parlamentari P x.com
Sanremo, Conti annuncia: Lillo e Andrea Pucci i co-conduttori https://gazzettadelsud.it/p=2167609 facebook
