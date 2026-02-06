Sanremo Pd all'attacco su Pucci | È un fascista e un omofobo la Rai chiarisca subito

La polemica politica si riaccende a Sanremo dopo la scelta di Andrea Pucci come co-conduttore di una serata del Festival 2026. Il Partito Democratico attacca duramente, definendo il comico come un fascista e un omofobo, chiedendo alla Rai di fare chiarezza subito. La decisione ha diviso il mondo della cultura e della politica, alimentando discussioni che non si placano.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.