Pensionato di 81 anni ruba un’opera d’arte | scoperto e denunciato

Un pensionato di 81 anni ha tentato di portare via un’opera d’arte dal Refettorio monastico di San Benedetto Po. È stato scoperto e denunciato subito dalle forze dell’ordine. L’uomo si è introdotto nel luogo e ha cercato di portare via il quadro, ma è stato sorpreso mentre cercava di uscire con il bottino. Ora dovrà rispondere di furto.

San Benedetto Po (Mantova), 11 febbraio 2026 - Un uomo di 81 anni è stato denunciato per il furto di un'opera d'arte esposta al Refettorio monastico di San Benedetto Po, nel Mantovano. L'allarme scattato. L'allarme è scattato lo scorso lunedì, 9 febbraio, quando un artista designer del luogo ha denunciato ai carabinieri il furto di una delle sue opere esposte all'interno della mostra allestita nel Refettorio di piazza Matilde di Canossa. Si trattava di una r iproduzione in argilla raffigurante una testa umana, in scala naturale, del valore di 1.500 euro. Il danno non era assicurato e l'opera non era ancora stata catalogata presso la locale Soprintendenza.

