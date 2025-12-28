Compra una borsa griffata per Natale il corriere la ruba e la rivende online | scoperto e denunciato

Un corriere ha sottratto una borsa griffata durante una consegna natalizia, rivendendola successivamente online. L'episodio è stato scoperto e denunciato, evidenziando le conseguenze di comportamenti illeciti nel settore della logistica. La vicenda sottolinea l'importanza di controlli e trasparenza nelle consegne, per tutelare clienti e aziende da pratiche fraudolente.

