Valentin Carboni Racing ufficiale il prestito dall’Inter | l’annuncio del club argentino e le sue prime parole – VIDEO

Il Racing Club de Avellaneda ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Valentin Carboni, proveniente in prestito dall’Inter. Il club argentino ha comunicato l’accordo e condiviso le prime parole del giovane trequartista nerazzurro. Questa operazione segna un’importante tappa nel percorso di sviluppo del giocatore, che ora avrà l’opportunità di maturare in un campionato competitivo come quello argentino.

Valentin Carboni Racing, ufficiale il prestito dall’Inter: l’annuncio del club argentino e le prime parole del trequartista nerazzurro Il Racing Club de Avellaneda ha ufficializzato l’arrivo di Valentin Carbnoni. Il trequartista argentino classe 2005 torna in patria dopo l’interruzione anticipata del suo prestito al Genoa: l’Inter lo cede nuovamente in prestito, fino al termine della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Valentin Carboni Racing, ufficiale il prestito dall’Inter: l’annuncio del club argentino e le sue prime parole – VIDEO Leggi anche: Inter, Valentin Carboni lascia il Genoa: rientro alla base e nuovo prestito in Argentina dal Racing di Milito Leggi anche: Valentin Carboni saluta il Genoa! Il messaggio del centrocampista argentino dopo la risoluzione anticipata del prestito – FOTO La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Genoa, via Carboni: va al Racing. Portiere: spuntano Bento e Dimitrievski; Romano – Valentin Carboni al Racing, ‘here we go’: i dettagli dell’operazione; Cosa è successo a Valentin Carboni, dai 40 milioni chiesti dall'Inter al mesto ritorno in Argentina; Valentin Carboni può andare in Argentina al Racing di Milito: nuova opportunità in vista per l'attaccante di proprietà dell'Inter. Ufficiale – Carboni ha firmato con il Racing: "Quando mi ha chiamato Milito..." - Valentín Carboni ha firmato il suo contratto con il Racing, al quale sarà legato per una stagione, senza costi né opzione di acquisto da parte dell’Inter di Milano, proprietaria del suo cartellino. msn.com

Carboni sceglie il Racing Avellaneda. No a Lecce e Cagliari - Il centrocampista offensivo Valentin Carboni lascerà il Genoa ma non rimarrà in Serie A. calciolecce.it

Valentin Carboni saluta il Genoa, il messaggio del trequartista di proprietà dell’Inter: nuovo prestito per lui – FOTO - Valentin Carboni saluta il Genoa, il messaggio del trequartista di proprietà dell’Inter: pronto il nuovo prestito al Racing de Avellaneda Avventura al capolinea per Valentin Carboni. calcionews24.com

Inizia l'avventura al Racing per Valentin #Carboni: "Convinto da #Milito. E #Lautaro mi darà supporto" x.com

Valentin #Carboni saluta il #Genoa, ringraziando club e tifosi per questi mesi. Si interrompe anticipatamente il suo prestito dall'#Inter, con i nerazzurri che lo mandano nuovamente in prestito, stavolta in Argentina, al #RacingClub de Avellaneda. #calcionews - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.