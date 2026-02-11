Pedro infortunio alla caviglia contro il Bologna | cambio immediato per Sarri

Pedro si è infortunato alla caviglia durante la partita contro il Bologna. Dopo aver avvertito un dolore forte, si è subito accasciato a terra e ha chiesto il cambio. Al suo posto è entrato Noslin, mentre i medici lo hanno soccorso sul campo. La squadra ora attende novità sulle sue condizioni.

Brutto stop in casa Lazio. A fermarsi, questa volta, è Pedro, che durante i quarti di finale di Coppa Italia, contro il Bologna, è stato costretto a lasciare il campo a causa di un possibile problema alla caviglia. L'attaccante, tornato a essere un punto di riferimento per Sarri nelle ultime settimane, ha avvertito dolore dopo una torsione e si è subito accasciato a terra. Accompagnato fuori dallo staff medico della Lazio, ha lasciato il terreno di gioco al 42' fortemente zoppicante. Al suo posto il tecnico ha schierato Noslin. Nelle prossime ore previsti accertamenti che chiariranno la natura del problema.

