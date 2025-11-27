Koné fa tremare Gasperini per Roma-Napoli | costretto al cambio per infortunio problema alla caviglia
Manu Koné lascia il campo per un infortunio alla caviglia nel match contro il Midtjylland: la Roma trema e attende gli esami per valutare i tempi di recupero in vista dei prossimi impegni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
