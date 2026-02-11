Pedone investito a Gaiano

Nella tarda mattinata, un pedone è stato investito da un furgone all’incrocio tra via Nazionale della Cisa e via Libertà a Gaiano. L’uomo era in attesa di attraversare quando il veicolo l’ha urtato, senza sembrare troppo veloce. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica. Le condizioni del pedone non sono ancora chiare, ma l’intervento dei sanitari è stato immediato.

Incidente stradale nella tarda mattinata a Gaiano. Intorno a mezzogiorno, un pedone è stato urtato da un furgone all'incrocio tra via Nazionale della Cisa e via Libertà.A seguito dell'impatto, la persona coinvolta è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario del 118, intervenuto.

