Pedone investito in piazza Giotto

È stato trasportato in codice 3 (rosso) l'uomo investito da un'auto in piazza Giotto a Montevarchi. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 8 dicembre. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'emergenza urgenza con un'ambulanza blsd della Misericordia di Pian di Scò, una.

