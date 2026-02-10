Lombardia Pedemontana | dieci sindaci al Tar contro la variante della Tratta D Breve Mancanza di dialogo contestata

Dieci sindaci lombardi, tra cui quelli di Vimercate e Agrate Brianza, hanno deciso di portare la questione davanti al Tar. Contestano la variante approvata per la Tratta D Breve della Pedemontana, accusando mancanza di dialogo e trasparenza nelle scelte fatte. La decisione arriva dopo settimane di tensione e polemiche sulla gestione dell’opera.

I sindaci di dieci comuni lombardi, tra cui Vimercate e Agrate Brianza, hanno presentato ricorso al Tar contro l’approvazione della variante alla Tratta D Breve della Pedemontana. La decisione, pubblicata sulla Ufficiale l’11 dicembre 2025, è stata contestata dalle amministrazioni locali che lamentano di non essere state informate né coinvolte nel processo decisionale. Il ricorso è stato notificato il 9 febbraio 2026, con un deposito della documentazione a seguire, e mira a bloccare la realizzazione di un’opera che i sindaci considerano imposta e dannosa per il territorio. La notizia dell’approvazione era circolata da mesi, ma la certezza ufficiale è arrivata solo di recente, quando i sindaci hanno scoperto la pubblicazione sulla Ufficiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

