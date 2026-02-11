Pd Napoli ecco tutti i nomi della nuova assemblea Dinacci strada in salita fra Amministrative Bagnoli e Politiche

Questa mattina il Partito Democratico di Napoli ha annunciato i nomi della nuova assemblea cittadina. Francesco Dinacci, confermato come segretario metropolitano, si prepara a guidare il partito in un momento difficile. Le prossime settimane saranno decisive per affrontare le elezioni amministrative, i progetti per Bagnoli e le sfide delle Politiche 2027. La strada non sarà facile, ma il partito punta a rafforzarsi e a unire le forze per il futuro.

