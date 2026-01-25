Congresso Pd Napoli verso il candidato unico Dinacci Le correnti trattano sui posti in assemblea
Il Congresso del Pd a Napoli si avvicina alla definizione del candidato unico, con Francesco Dinacci in prima linea. Le diverse correnti si confrontano sulle nomine per l'assemblea, mentre si attende la decisione di Nora Di Nocera, sostenuta da Enza Amato, che potrebbe ritirarsi in favore di Dinacci. La prossima settimana sarà cruciale per comprendere l'esito delle trattative e l'unità del partito locale.
Francesco Dinacci verso la candidatura unitaria: lunedì l'outsider Nora Di Nocera, sponsorizzata da Enza Amato, dovrebbe annunciare il dietrofront.🔗 Leggi su Fanpage.it
Pd Napoli, congresso rinviato a fine gennaio. Dinacci favorito per la segreteria. Di Pietro verso la giuntaIl congresso del Pd a Napoli è stato nuovamente rinviato, ora previsto per il 23 gennaio.
Congresso Pd Napoli, niente segretario unitario: è sfida Dinacci-Di Nocera. Con possibili ricorsiAl congresso del Pd Napoli si apre una battaglia interna tra Dinacci e Di Nocera per la leadership, senza un segretario unitario.
Argomenti discussi: Pd Napoli, congresso rinviato a fine gennaio. Dinacci favorito per la segreteria. Di Pietro verso la giunta; Pd, il rebus congresso: Schlein vuole correre ma senza dimettersi; Psicodramma Pd, congressi provinciali in alto mare: resta il nodo candidature; Congresso Pd Napoli, niente segretario unitario: è sfida Dinacci-Di Nocera. Con possibili ricorsi.
Congresso Pd Napoli, verso il candidato unico Dinacci. Le correnti trattano sui posti in assembleaFrancesco Dinacci verso la candidatura unitaria: lunedì l'outsider Nora Di Nocera, sponsorizzata da Enza Amato, dovrebbe annunciare il dietrofront ... fanpage.it
Pd Napoli, congresso rinviato a fine gennaio. Dinacci favorito per la segreteria. Di Pietro verso la giuntaDunque il favorito resta Francesco Dinacci , presidente metropolitano del Partito democratico di Napoli e qui coordinatore dell'area di Articolo 1 che fa riferimento a Roberto Speranza. fanpage.it
Congresso Pd Napoli, salta l’ipotesi del segretario unitario. Sarà sfida tra Dinacci e Di Nocera, con possibili ricorsi all’orizzonte. Intanto Amato si contrappone all’area Schlein e Topo, mentre Fiola rinuncia alla candidatura. facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.