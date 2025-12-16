Alessandra Moretti Parlamento europeo vota revoca immunità per l’eurodeputata Pd Salva Gualmini

La plenaria del Parlamento europeo ha deciso di confermare la revoca dell’immunità parlamentare per Alessandra Moretti, mentre ha respinto la richiesta relativa a Elisabetta Gualmini, entrambe del Pd, coinvolte nell’inchiesta Qatargate. La decisione si basa sul voto della commissione giuridica JURI, evidenziando le tensioni e le implicazioni politiche di questa vicenda.

La plenaria del Parlamento europeo ha deciso di confermare il voto espresso dalla commissione giuridica JURI che chiedeva la revoca dell’immunità parlamentare per Alessandra Moretti mentre respingeva la richiesta di revoca per Elisabetta Gualmini, entrambe del Pd, coinvolte nell’inchiesta Qatargate. Per Moretti su 651 votanti, 497 hanno votato per revocare l’immunità, 139 contro e 15 astenuti. Per Gualmini, su 655 votanti, 282 si sono espressi a favore della raccomandazione della JURI di non revocare, 254 contro e 19 astenuti. La revoca dell’immunità per Moretti e Gualmini era stata chiesta dalla Procura federale belga nell’ambito dell’inchiesta sul Qatargate. Lapresse.it

