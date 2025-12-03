Qatargate Parlamento Ue revoca l' immunità a Moretti ma non a Gualmini | L' eurodeputata dem | Contro di me un voto politico

Scoppiato il 9 dicembre 2022, il presunto scandalo di corruzione che ha coinvolto diversi europarlamentari, resta ancora fermo alle indagini preliminari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Qatargate, Parlamento Ue revoca l'immunità a Moretti ma non a Gualmini | L'eurodeputata dem: "Contro di me un voto politico"

