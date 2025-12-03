Qatargate Parlamento Ue revoca l' immunità a Moretti ma non a Gualmini | L' eurodeputata dem | Contro di me un voto politico

Scoppiato il 9 dicembre 2022, il presunto scandalo di corruzione che ha coinvolto diversi europarlamentari, resta ancora fermo alle indagini preliminari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Qatargate, Parlamento Ue revoca l'immunità a Moretti ma non a Gualmini | L'eurodeputata dem: "Contro di me un voto politico"

La commissione Giuridica del Parlamento europeo ha votato per la revoca dell'immunità all'eurodeputata Alessandra #Moretti ( #PD) nell'ambito dell'inchiesta Qatargate, respingendo la richiesta per Elisabetta #Gualmini ( #PD) @ultimora_pol Vai su X

#QuartaRepubblica: Porro tra call center, giustizia e il legame tra sinistra e mondo islamico Spazio anche a un'intervista ad Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento Europeo coinvolta nell’inchiesta Qatargate. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di stasera, 10 n - facebook.com Vai su Facebook

Qatargate, primo sì di Strasburgo alla revoca dell’immunità per Moretti - La Commissione giuridica del Parlamento europeo ha approvato con 16 voti a favore, 7 contrari e un’astensione la richiesta avanzata a marzo dalla procura del Belgio di revocare, nell’ambito dell’inchi ... Secondo msn.com

L'inchiesta Ue su Mogherini e Sannino nata da un esposto Qatargate - L'inchiesta che coinvolge l'ex alta rappresentante Ue Mogherini e l'ambasciatore Sannino sul presunto uso improprio di fondi per la formazione dei diplomatici europei ha avuto origine da un esposto pr ... Scrive altarimini.it

Qatargate, sì alla revoca dell'immunità per la dem Alessandra Moretti - La revoca dell'immunità per Moretti è stata approvata con 16 voti a favore, 7 contrari e un'astensione. Segnala vicenzatoday.it

Qatargate: sì alla revoca dell’immunità all’europarlamentare del Pd Moretti, salvata Gualmini - Le due erano finite nel mirino della procura belga all’interno di una indagine per associazione a delinquere per una “corruzione delle istituzioni europee” ... msn.com scrive