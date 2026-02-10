LIVE Slittino Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA | Nagler Malleier e Rieder Kainzwaldner protagonisti anche nella sesta prova

Questa mattina le prove del doppio maschile nello slittino si sono concluse con Nagler e Malleier, insieme a Rieder e Kainzwaldner, ancora protagonisti. I due team hanno mostrato un buon ritmo, pronti a scendere in gara nelle prossime ore. Ora i piloti si preparano per la sfida più importante: le medaglie. La gara si avvicina e gli atleti sono concentrati, mentre gli appassionati seguono con attenzione gli ultimi aggiornamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.32 Si chiudono qui le prove del doppio maschile. Da domani si andrà a caccia delle medaglie! Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. 10.31 Come visto negli allenamenti precedenti l'equilibrio regna sovrano, ma gli italiani sono pronti alla battaglia! 10.30 La sesta ed ultima prova del doppio maschile vede in vetta MuellerHaugsjaa in 52.951 con 53 millesimi su SteuKindl e 63 su NaglerMalleier. Quarti DiGregorioHollander a 71 millesimi, quinti GattSchoepf a 100, sesti Sevics-MikelsevicsKrasts a 164. Settimi EggertMueller a 192, ottavi RiederKainzwaldner a 300.

