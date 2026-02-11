Pavard incredibile retroscena sull’addio del francese! Decisiva la gara contro l’Udinese Marotta e Ausilio infastiditi da… La ricostruzione

Pavard lascia l’Inter dopo una partita contro l’Udinese che potrebbe aver deciso tutto. Secondo quanto si apprende, la gara dello scorso campionato ha giocato un ruolo chiave nell’addio del francese. Marotta e Ausilio erano visibilmente irritati e hanno spinto per cambiare strada. La decisione sembra aver preso forma proprio in quella partita, anche se i dettagli ufficiali ancora non sono stati comunicati.

Inter News 24 Pavard, spunta il clamoroso retroscena sull'addio del francese: decisiva la sfida dello scorso campionato contro l'Udinese. L'ultimo giorno di mercato estivo dell'Inter è stato scosso da un terremoto interno che solo ora, a distanza di mesi, rivela i suoi dettagli più spigolosi. Il passaggio di Benjamin Pavard al Marsiglia e il contestuale arrivo di Manuel Akanji non sono stati solo una scelta tecnica di Cristian Chivu, ma la conseguenza di una rottura diplomatica improvvisa e insanabile tra l'entourage del francese e la dirigenza nerazzurra. Pavard-Inter, il retroscena del divorzio: quella telefonata 'nefasta' dopo l'Udinese che ha aperto le porte ad Akanji.

