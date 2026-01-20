Calciomercato Inter retroscena Jakirovic | Ausilio ha beffato tre top club! La ricostruzione

Nel calciomercato dell'Inter, emerge un retroscena riguardante l'acquisto di Jakirovic. Secondo fonti interne, il direttore sportivo Ausilio avrebbe avuto la meglio su tre importanti club europei, tra cui Ajax, Salisburgo e Lipsia. Questa operazione evidenzia la strategia della società nerazzurra nel rafforzare la rosa con scelte oculate e mirate, rimanendo competitiva nel panorama internazionale.

Inter News 24 Calciomercato Inter, spunta il retroscena sull’arrivo di Jakirovic: Ausilio ha superato la concorrenza di Ajax, Salisburgo e Lipsia. Mentre la prima squadra si prepara alla battaglia di Champions contro l’Arsenal, la dirigenza nerazzurra mette a segno un colpo fondamentale per il futuro. Come confermato da Fabrizio Romano, Leon Jakirovic è ormai un giocatore dell’Inter. Un’operazione lampo che chiude una rincorsa durata oltre un anno, condotta con determinazione dal DS Piero Ausilio. Calciomercato Inter, i dettagli dell’affare Jakirovic: battuta la concorrenza europea. L’Inter è riuscita a superare club storicamente maestri nello scouting come Ajax, Salisburgo e Lipsia, assicurandosi uno dei talenti più cristallini del panorama balcanico: Le cifre: Un investimento mirato da 2 milioni di euro di base fissa a cui si aggiungeranno 2,5 milioni di bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita garantita al club di provenienza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, retroscena Jakirovic: Ausilio ha beffato tre top club! La ricostruzione Calciomercato Inter, spunta il retroscena su Luis Henrique: Besiktas interessato ma… La ricostruzioneSul calciomercato dell’Inter, emerge un possibile interesse del Besiktas per Luis Henrique, come riferito da Fabrizio Romano. Mercato Inter, Ausilio in chiusura per Mlacic: cifre e dettagli. E c’è un’importante novità su JakirovicL'Inter sta finalizzando l'acquisto di Mlacic dall'Hajduk Spalato, con dettagli e cifre ormai definiti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Inter, preso Jakirovic dalla Dinamo Zagabria - Jakirovic è nato a Pozega in Croazia nel gennaio 2008, in patria viene considerato un potenziale crack. fantacalcio.it

