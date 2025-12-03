Benatia svelato retroscena sull’acquisto di Pavard | Volevano cederlo solo a…

Benatia. Mehdi Benatia, direttore sportivo dell’ Olympique Marsiglia, ha recentemente concesso un’intervista a RMC Sport, svelando i retroscena di uno dei trasferimenti più discussi dell’ultima sessione di mercato: l’arrivo di Benjamin Pavard dall’ Inter. Benatia ha rivelato che a soli dieci giorni dalla chiusura del mercato, l’unica formula accettata dall’ Inter era il trasferimento a titolo definitivo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, un costo insostenibile per le casse del Marsiglia. La svolta, come spesso accade nel calciomercato, è arrivata da un effetto domino inatteso. Benatia ha appreso che il Manchester City era propenso a cedere Manuel Akanji e che l’ Inter stava negoziando il suo acquisto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it