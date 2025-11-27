Ruba in casa dell’attrice di The New Pope a Testaccio e poi prende a calci e pugni i carabinieri | arrestato

Ruba in casa dell’attrice di New Pope poi prende a calci i carabinieri. La vicenda si è svolta a Roma nel quartiere Testaccio. Un ladro si è introdotto nella casa di Sinne Mutsaers, l’attrice statunitense che ha lavorato in The New Pope e nella serie Sky Treatment. Sono stati i carabinieri della Stazione Bravetta ad aver individuato e seguito un uomo che si allontanava con fare sospetto da un’abitazione con due biciclette. L’uomo è stato fermato ma si è rifiutato di fornire le proprie generalità. A ciò è addirittura seguita una energica resistenza agli uomini dell’Arma che sono stati spintonati e colpiti con calci e pugni, mentre pure l’auto di servizio ha subito danni a vetri e carrozzeria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it