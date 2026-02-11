Pattinaggio di figura oggi Olimpiadi 2026 | orario danza libera tv programma streaming

Oggi all’Unipol Forum di Assago si assegna la medaglia d’oro nel pattinaggio artistico. Alle 19:30 si apre la gara di danza libera, uno dei momenti più attesi di queste Olimpiadi invernali. La competizione si svolge davanti al pubblico e in diretta tv, con gli atleti che si sfidano per conquistare il podio. La gara prosegue fino a sera, con molte aspettative e tensione tra gli spettatori.

Oggi, mercoledì 11 febbraio, si assegneranno per la seconda volta le medaglie all’Unipol Forum di Assago, impianto sportivo che ospita in questi giorni le competizioni di pattinaggio artistico valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Nello specifico a partire dalle 19:30 partirà il segmento più lunga della danza sul ghiaccio: la danza libera. Gli scenari sono aperti. Assisteremo infatti a “due gare” nella stessa gara. La prima riguarda la lotta per la medaglia d’oro che coinvolge i francesi Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron e gli statunitensi Madison Chock-Evan Bates, rispettivamente primi e secondi con uno scarto di appena 46 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dopo la fine del Team Event, oggi il pattinaggio di figura torna protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Dopo settimane di attesa, il pattinaggio di figura torna protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

LIVE Pattinaggio di figura, Rhythm dance Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Guignard/Fabbri quinti! Cizeron/Fournier Beaudry vincono il primo roundCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.57: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per il programma corto ... oasport.it

Pattinaggio di figura, bronzo per l'Italia nel team event con il romano RizzoPrendere una medaglia in un'Olimpiade vuol dire tanto, farlo in casa è qualcosa di indescrivibile, ha detto il 27enne ... rainews.it

L'ombra Al Milano Ice Skating Arena, dove il pattinaggio di figura — dal team event al free skate individuale — si svolge fino al 19 febbraio per gli occhi di tutto il mondo, quest’anno c’è una presenza che suscita delle inquietudini. Eteri Tutberidze, 51enne russ - facebook.com facebook

#OlimpiadiInvernali2026: proseguono le gare di Short track e Pattinaggio di figura alla Milano Ice Skating Arena Programma ed altre info x.com