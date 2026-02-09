Dopo la fine del Team Event, oggi il pattinaggio di figura torna protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le gare di danza ritmica si svolgono come previsto, con orari e programmi già annunciati. La disciplina torna a catturare l’attenzione degli appassionati, che potranno seguire le esibizioni in diretta in tv e in streaming.

Archiviata la lunga parentesi dedicata al Team Event, il pattinaggio di figura si appresta a vivere le gare “tradizionali” alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, lunedì 9 febbraio, al Mediolanum Forum di Assago si disputerà infatti la rhytm dance (danza ritmica in italiano), segmento breve valido per la specialità della danza sul ghiaccio. Lo diciamo fin da subito: non saranno giorni facili da affrontare. Le indicazioni già viste nella prova a squadre hanno già lasciato intendere alcuni orientamenti della giuria poco edificanti per la disciplina e per lo sport in generale; il riferimento è per la lotta al bronzo, metallo che sembra essere in questo momento più vicino ai britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, premiati da giurie sempre più generose, piuttosto che ai canadesi Piper Gilles-Paul Poirier e agli azzurri Charléne Guignard-Marco Fabbri, sulla carta più meritevoli di battagliare per il terzo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio di figura oggi, Olimpiadi 2026: orario danza ritmica, tv, programma, streaming

