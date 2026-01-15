Pattinaggio artistico | Rizzo e Grassl inseguono il podio dopo lo short agli Europei classifica cortissima

Gli Europei di pattinaggio artistico si stanno già delineando con una classifica molto compatta, e Rizzo e Grassl sono in corsa per il podio. Dopo la prova corta, le posizioni sono ancora molto ravvicinate, lasciando spazio a possibili sorprese. In questo scenario, Matteo Rizzo si distingue per la sua determinazione e preparazione, pronto a dare il massimo nelle fasi decisive della competizione.

Quando il gioco si fa duro, Matteo Rizzo gioca sempre. E lo ha fatto anche stavolta, probabilmente in uno dei momenti più difficili della sua carriera. L'azzurro ha ben figurato in occasione dello short program valido per i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico attualmente in fase di svolgimento sul ghiaccio dell'Utilita Arena di Sheffiled, piazzandosi al quarto posto a distanza risicatissima dal podio, precedendo tra l'altro Daniel Grassl, quinto ma con ampissime chance di risalita. Il gioiellino ormai veterano della Nazionale italiana non ha lasciato nulla sul piatto per ciò che concerne gli elementi di salto, atterrando subito un buon quadruplo toeloop, poi seguito dalla sicura combinazione triplo lutztriplo toeloop e dal triplo axel collocato in zona bonus.

