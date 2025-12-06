Le borse di studio più belle Premiati gli studenti al lavoro per riqualificare l’ex clinica
Un progetto ambizioso e una partnership qualificante. A Palazzo Landriani si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna delle cinque borse di studio assegnate agli studenti dell’ Accademia di Belle Arti di Brera coinvolti nel progetto Cappella Parco Scultura. Le borse di studio premiano il lavoro svolto dagli studenti all’interno del workshop “ Spazio LUCE – Giovani Autori a Seregno “, organizzato nel secondo semestre dell’anno accademico 20242025. Il laboratorio ha riunito gli allievi della scuola di scultura e della scuola di comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico, guidati dai docenti Guido Lodigiani e Chiara Nenci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
