Caccia alla flotta ombra | gli Usa fermano una nave russa che viola le sanzioni sul petrolio venezuelano Mosca protesta

La Marina statunitense ha intercettato e sequestrato una nave russa nel corso di un’operazione durata due settimane, nel contesto delle sanzioni sul produzione di petrolio venezuelano. Nonostante le proteste di Mosca, la nave, che aveva tentato di caricare petrolio in un porto venezuelano, è stata fermata nell’Atlantico con il supporto della Gran Bretagna. La vicenda evidenzia le tensioni tra Stati Uniti, Russia e Venezuela in ambito energetico e diplomatico.

Non è servito cambiare nome e neppure bandiera. La Marina statunitense ha inseguito per due settimane una petroliera russa che aveva tentato di caricare petrolio in un porto del Venezuela e, nonostante le proteste di Mosca, con la collaborazione della Gran Bretagna l’ha abbordata nell’Atlantico e sequestrata. Per Washington è una delle migliaia di imbarcazioni della flotta 'ombrà che trasporta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

