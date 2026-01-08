Anche se il rilancio del Venezuela dopo Maduro rappresenta una sfida per gli Stati Uniti, potrebbe esserci chi tra le grandi potenze vede opportunità in questa situazione. La Cina, ad esempio, potrebbe trovare vantaggioso un maggiore coinvolgimento nel settore petrolifero venezuelano, considerando le dinamiche geopolitiche e le risorse presenti nel paese. Questo scenario evidenzia le complesse relazioni tra le nazioni e gli interessi strategici nel settore energetico.

No, gestire e rilanciare il Venezuela del post Maduro non sarà una passeggiata per gli Stati Uniti. Ma a qualcuno potrebbe anche convenire, tipo la Cina. A quasi una settimana dal blitz che ha portato alla rimozione del dittatore sudamericano, Washington sta ancora prendendo le misure e ragionando sul piano che possa rimettere in piedi un Paese molto ricco nel sottosuolo (i giacimenti venezuelani rappresentano un quinto delle riserve mondiali) ma molto povero sopra la superficie: al netto delle politiche economiche para-socialiste formato XXI secolo messe in atto prima da Hugo Chavez e poi dallo stesso Maduro, Caracas esporta poco un nulla in confronto alle sue immense riserve di greggio. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Se anche alla Cina conviene che gli Usa investano nel petrolio venezuelano

Leggi anche: Caccia alla flotta ombra: gli Usa fermano una nave russa che viola le sanzioni sul petrolio venezuelano. Mosca protesta

Leggi anche: Gli Usa sequestrano una petroliera russa vicino all’Irlanda. «Ha trasportato petrolio iraniano e venezuelano»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ciao, Stiamo pensando di organizzare un viaggio in Giappone per Agosto 2026. Abbiamo visto che sono stati cancellati molti voli con scalo in Cina. Qualcuno che c’è stato da poco, o che deve partire a breve, può spiegare meglio la situazione Conviene pre - facebook.com facebook