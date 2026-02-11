Dominik Paris si gode il momento e respinge le polemiche sui concerti. Il campione di sci, medaglia di bronzo nella discesa olimpica, ha passato gli ultimi giorni a Casa Italia Livigno, senza nascondere di voler ancora divertirsi e non pensare al ritiro. Alla domanda se pensi ancora di smettere, Paris ha risposto: “Ritiro? Per ora mi diverto”. La sua calma e il suo sorriso sembrano indicare che, almeno per ora, preferisce vivere alla giornata.

Dominik Paris, medaglia di bronzo nella discesa olimpica, ha raccontato i suoi ultimi giorni a Casa Italia Livigno. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paris: “Ritiro? Per ora mi diverto”. E sulla battuta sui concerti...

Approfondimenti su Paris Italia

Matteo Arnaldi ha concluso anzitempo la sua partecipazione agli Australian Open 2026, uscendo al primo turno.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Paris Italia

Argomenti discussi: Paris: Peccato, le sensazioni erano buone. Ma il bilancio positivo; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris - Milano Cortina 2026: l’Italia si gioca il podio. Riflettori su Goggia, Vittozzi e il ghiaccio del curling; Le notizie di ieri 7 febbraio sulle gare di Milano Cortina: curling, l'Italia rimonta ed è seconda; Lollobrigida d'oro, Franzoni d'argento e Paris di bronzo; Matteoli quinto nel big air; Milano Cortina: cariche contro manifestanti in zona Corvetto. Italia vince tre medaglie.

NBA, LeBron James e il ritiro: Arriverà, è vicino ma per ora non è ancora il momentoIn una lunga intervista concessa a ‘Complex’, LeBron James ha toccato diversi argomenti, tra cui la gestione delle sue finanze e il lungo rapporto con la moglie Savannah. Infine, il super veterano ha ... sport.sky.it

Il futuro post-olimpico di Dominik Paris: niente ritiro a fine stagione. Prossimo obiettivo i Mondiali 2027 a Crans Montana - facebook.com facebook

Addio alla pedana: il capitano Laura Paris lascia la ritmica Il capitano Laura Paris ha ufficializzato alla FGI il ritiro dall’attività agonistica, entrando così nella Gym Legend. Leggi qui l’articolo dedicato: tinyurl.com/r9n6x3vy Debora Scarpellini x.com