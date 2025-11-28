L’eterno Leonel Marshall | A quasi 50 anni mi diverto ancora a giocare Velasco mi ha cambiato la vita
Una leggenda ancora in attività. Sono passati più di venticinque anni da quando Leonel Marshall è approdato in Italia, regalando dei momenti indimenticabili al movimento pallavolistico del nostro Paese. Oggi, nonostante i suoi 46 giri intorno al sole, lo schiacciatore è impegnato tra le fila della Sviluppo Sud Catania, squadra facente parte del Campionato di Serie A2, in nome di un amore, di una passione, di una dedizione con pochi eguali verso il campo. Il cubano è intervenuto in una delle ultime puntate di Focus, rubrica di approfondimento condotta da Alice Liverani e in onda sul canale YouTube di OA Sport condotta da Alice Liverani, per raccontare la sua incredibile carriera, ma anche per fornire il suo interessante punto di vista circa la differenza tra i giocatori attuali e quelli di una volta. 🔗 Leggi su Oasport.it
