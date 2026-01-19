Matteo Arnaldi in sofferenza | In campo mi fa male non mi diverto a giocare Faccio iniezioni ma…

Matteo Arnaldi ha concluso anzitempo la sua partecipazione agli Australian Open 2026, uscendo al primo turno. Il tennista italiano ha dichiarato di soffrire durante le partite, evidenziando problemi fisici e l’utilizzo di iniezioni per gestire il dolore. La sua prestazione è stata compromessa da questi disagi, che hanno influenzato la sua esperienza sul campo e il risultato finale del torneo.

Matteo Arnaldi ha perso al primo turno degli Australian Open 2026 e ha così chiuso prematuramente la propria avventura sul cemento di Melbourne. L’ostacolo all’esordio si è rivelato insuperabile per il tennista italiano, battuto dal quotato russo Andrey Rublev con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-3. Il numero 65 del ranking ATP non ha potuto nulla contro il numero 14 del mondo, capace di spingere con costanza nell’arco dei tre set e di spegnere qualsiasi velleità del nostro portacolori. Il 24enne sta facendo i conti con un fastidio fisico che lo sta fortemente debilitando, come ha raccontato al termine dell’incontro: “ È andata peggio del previsto. 🔗 Leggi su Oasport.it

