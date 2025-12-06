Francesca Albanese contro Padellaro | Io straparlo? Mi criticano per coprire Israele

Il 4 dicembre scorso Antonio Padellaro aveva scritto sul Fatto Quotidiano un commento in cui criticava il Partito Democratico su Francesca Albanese. E aveva scritto che alla relatrice speciale dell’Onu sulla Palestina, «forse perché toccata da inaspettata e insperata popolarità, capita di straparlare». Citando i casi di Liliana Segre o del sindaco di Reggio Emilia. Oggi Albanese in una lettera al quotidiano risponde a Padellaro. «Non credo di “straparlare”: esprimo ciò che penso, rendendomi disponibile a rispondere a giornalisti di tutto il mondo ogni giorno, tra continue conferenze e un delicato lavoro di inchiesta che da tre anni mi porta a confrontarmi con istituzioni, accademie e società civile dei cinque continenti. 🔗 Leggi su Open.online

Altre letture consigliate

@Capezzone e la professoressa Di Cesare discutono di violenza nelle strade e di Francesca Albanese #FARWEST ora su @RaiTre bit.ly/RAI3diretta Vai su X

Oggi “Il Giornale” si è superato e ha scatenato nei confronti della relatrice Onu Francesca Albanese una dose extra di fango quotidiano. Lo ha fatto lanciando quello che presenta come un grande scoop giornalistico, la prova regina dei legami tra Albanese e H - facebook.com Vai su Facebook

Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, Lepore: “Nessuna revoca. Ora giriamo pagina” - Giornata di incontri per ricompattare la maggioranza dopo le critiche interne al Pd e il pressing di Prodi. bolognatoday.it scrive

Francesca Albanese ha ragione e la ringrazio. I media mainstream sono una vergogna italiana - Solo persone intellettualmente disoneste e in profonda malafede avrebbero potuto distorcere totalmente il senso delle dichiarazioni di Francesca Albanes e a proposito dell’irruzione di alcuni giovani ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Albanese, Padellaro, Canfora, Orsini e Veludo ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 29 novembre. Con Travaglio e Scanzi - Nuova puntata del talk di approfondimento di Nove “Accordi&Disaccordi”, che torna sabato 29 novembre in prima serata alle 21:30 per raccontare lo ... Scrive ilfattoquotidiano.it

David Parenzo contro Francesca Albanese: «Merita un processo per istigazione all’odio». E lei ribatte: «Mi criticano perché faccio paura» - L'irruzione degli attivisti pro Pal nella sede della Stampa continua ad alimentare le polemiche. Come scrive msn.com

Francesca Albanese si difende dopo le critiche sull'assalto a La Stampa, "avrei difeso quella redazione" - Francesca Albanese respinge le accuse, denuncia manipolazioni e ribadisce la sua condanna dell'assalto a La Stampa, rigettando ogni violenza ... Scrive virgilio.it

Cruciani e Porro contro Francesca Albanese dopo l'assalto a La Stampa, "delirante, deve mantenere il brand" - Assalto a La Stampa, Giuseppe Cruciani attacca Francesca Albanese e parla di difesa del suo brand. Riporta virgilio.it