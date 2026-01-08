Ippodromo Capannelle dopo oltre vent' anni Hippogroup si prepara a lasciare l' impianto

L'ippodromo Capannelle si prepara a un importante cambiamento, dopo più di vent’anni di gestione da parte di Hippogroup. A dicembre, l’impianto rinuncerà alla maggior parte delle manifestazioni ippiche previste, segnando uno storico passaggio di consegne. Questa fase rappresenta un nuovo capitolo per la struttura, che si appresta a vivere un periodo di trasformazione e rinnovamento.

Novità in vista. Capannelle, dopo aver rinunciato alla gran parte delle manifestazioni ippiche prevista a dicembre, sta per vivere uno storico passaggio di consegne.Il sopralluogo del ComuneHippogroup, dopo oltre 20 anni di gestione dell'ippodromo romano, esce di scena. Manca ancora la rituale.

Ippodromo Capannelle, attesa per i fondi in Manovra ed esiti della gara - Sono giorni decisivi per le sorti dell'ippodromo delle Capannelle, e il 13 gennaio è prevista la chiusura della procedura di licenziamento collettivo dei 29 dipendenti. gioconews.it

Capannelle, niente corse a dicembre e il 2025 si apre all’insegna dell’incertezza - In termini di montepremi la “perdita” per gli appassionati di trotto e galoppo è consistente: il Masaf ha infatti trasferito 367mila euro che erano previsti per le sette corse, in favore degli ... romatoday.it

Ippodromo Capannelle: Nuovo Galoppo Italia a confronto con il Masaf sulle prospettive del comparto romano - ilportaledelcavallo.it/p=81945 x.com

Legge di Bilancio, un milione per l’ippodromo di Roma e niente per i cavalli. Nella Legge di Bilancio 2026 è spuntato ben 1 milione di euro per l’ippodromo Capannelle di Roma, frutto di micro stanziamenti parlamentari -vietati dalle norme di contabilità pubblic - facebook.com facebook

