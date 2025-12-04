Papa Leone svela il libro che guida la sua vita spirituale e nutre il suo rapporto con Dio

Papa Leone XIV in un’intervista in aereo ha rivelato qual è il libro che lo ispira e che facilita costantemente la sua vita spirituale nel rapporto con Dio. Di ritorno dal viaggio apostolico in Turchia e Libano, papa Leone XIV ha risposto alle domande che gli hanno posto i giornalisti presenti in aereo e ha. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Papa Leone svela il libro che guida la sua vita spirituale e nutre il suo rapporto con Dio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cosa ha lasciato il Viaggio Apostolico di Papa Leone? Oggi Chiesa viva lo ha chiesto a Suor Mirna Farah delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret e, collegato da Istanbul, Padre Paolo Pugliese, delegato dei cappuccini in Turchia. «Per dei d Vai su Facebook

Sull'aereo di ritorno dal Libano papa Leone XIV ha raccontato per la prima volta come ha vissuto i giorni del Conclave che lo ha eletto al soglio pontificio. L'articolo di Giacomo Gambassi si legge a questo link: buff.ly/bgztnXL Vai su X

Leone XIV, il libro scala le classifiche: «Se volete sapere davvero qualcosa su di me leggetelo» - Si sta caratterizzando per uno stile metodico, pacato, avanzando con prudenza, a volte rasentando quasi la diffidenza. Secondo msn.com

«La forza del vangelo»: le dieci parole chiave di Papa Leone XIV - «La forza del Vangelo» di Papa Leone XIV sintentizza il magistero del Papa attraverso la scelta di dieci parole fondamentali. Si legge su elzevir.it

Papa Leone, la via del dialogo che non sacrifica l'identità - Un papa al suo primo viaggio internazionale e la complessità di un’area, tra Turchia e Libano, dove i molteplici richiami storici non hanno mi smesso di farsi eco e alimentare ... Da ilmattino.it

Papa Leone, un libro inedito scritto quando era priore/ “Ci farà scoprire meglio la sua spiritualità” - Alla fiera del libro di Francoforte è stato annunciato un libro inedito di Papa Leone, il primo scritto dallo stesso quando non era ancora Pontefice Decisamente a sorpresa, è stata annunciata la ... Riporta ilsussidiario.net

L'avvio del pontificato di Papa Leone XIV nell'ultimo libro di Fabio Zavattaro, «La pace disarmata e disarmante» - L'ultimo libro di Fabio Zavattaro riprende alcune delle prime parole pronunciate l'8 maggio da Robert Francis Prevost, appena nominato Papa Leone XIV, nel suo affaccio dalla loggia della basilica di ... Secondo roma.corriere.it

In Santo Spirito la presentazione del libro sul papa - 00, la Basilica di Santo Spirito ospita la presentazione del libro “Leone XIV. Da nove.firenze.it