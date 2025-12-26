Nel giorno dedicato a Santo Stefano, primo martire della storia cristiana, le parole pronunciate dal Pontefice durante l’ Angelus hanno assunto un tono forte e profondamente attuale. In un contesto globale segnato da conflitti, tensioni e sofferenze diffuse, il messaggio lanciato da papa Leone XIV si è concentrato sul valore della pace e sulla difficoltà, oggi, di testimoniare una scelta disarmata ispirata al Vangelo. Un richiamo che intreccia fede, realtà contemporanea e responsabilità collettiva, rivolgendosi non solo ai credenti ma all’intero spazio pubblico. Il Papa ha sottolineato come, nelle condizioni di incertezza che caratterizzano il mondo attuale, la gioia cristiana appaia spesso irraggiungibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ridicolizzato e accusato di favorire i nemici”, Papa Leone shock durante l’Angelus: parole da brividi

Leggi anche: L’Angelus di Santo Stefano di papa Leone: “Chi crede nella pace ridicolizzato e accusato di favorire nemici”

Leggi anche: Il Papa all’Angelus: “Chi oggi crede alla pace è spesso ridicolizzato e spinto fuori dal discorso pubblico”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Gaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta | Cinque giorni di domiciliari al soldato israeliano che investe musulmano mentre prega. Idf: colpito campo addestramento e depositi Hezbollah in Libano.

L’Angelus di Santo Stefano di papa Leone: “Chi crede nella pace ridicolizzato e accusato di favorire nemici” - “Chi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù e dei martiri è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado ... fanpage.it