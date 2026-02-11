Papa Leone in preghiera alla grotta di Lourdes in Vaticano

Nei Giardini Vaticani, Papa Leone si è inginocchiato davanti alla Grotta di Lourdes per pregare, in occasione della Giornata mondiale del Malato. La cerimonia si è svolta questa mattina, con il Papa che ha rivolto parole di conforto e speranza ai malati presenti. La preghiera si è svolta in un’atmosfera di raccoglimento e fede, con molti fedeli che hanno assistito silenziosi.

In Vaticano la preghiera di Papa Leone alla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, in occasione della Giornata mondiale del Malato. Accesa una candela, il Pontefice ha detto agli ammalati presenti: "Preghiamo per tutti coloro che nel mondo stanno soffrendo".

