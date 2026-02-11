Paolo Virzì un nobile fiorentino gli fa causa | Mi spiace che si sia sentito disonorato

Paolo Virzì si trova coinvolto in una causa legale con un erede di una famiglia nobile di Firenze. La disputa nasce da un disaccordo che ha portato l’erede a fare causa al regista, esprimendo dispiacere per quello che considera un disonore subito. La vicenda si sta sviluppando tra accuse e risposte, senza ancora una soluzione in vista.

Paolo Virzì si è ritrovato protagonista di una battaglia legale con l’erede di una nobile casata fiorentina. Una sceneggiatura che mai avrebbe voluto scrivere. Al centro della contesa c’è il suo ultimo film, Cinque secondi, uscito nelle sale nell’autunno 2025 e interpretato da Valerio Mastandrea. Quella che doveva essere “solo” un’opera d’arte si è trasformata in un caso diplomatico tra set e palazzi storici, ricordandoci che a volte la realtà supera di gran lunga la finzione. La denuncia di Stefano Guelfi Camaiani. Tutto è iniziato quando Stefano Guelfi Camaiani, erede di una delle casate più antiche di Firenze, ha riconosciuto nel film Cinque secondi un dettaglio che lo ha fatto letteralmente sobbalzare dalla poltrona: il nome di sua zia, la contessa Matilde Guelfi Camaiani. 🔗 Leggi su Dilei.it

Questa mattina a Firenze il regista Paolo Virzì si è trovato coinvolto in un caso giudiziario.

Stefano Guelfi Camaiani ha deciso di agire legalmente contro Paolo Virzì, regista del film

